«Обе команды были очень хороши». Тренер «Борнмута» Ираола — о матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

«Разумеется, разочарован проигрышем. Когда играешь против таких команд, мелочи должны играть на руку. Мы попали в штангу, гол не засчитали из-за небольшого офсайда. Это те мелочи, которые не пошли нам на пользу. Это был наш шанс, но у нас не получилось.

Промахи — это ключевые моменты, они могут иметь решающее значение при счёте 1:0. У нас были вполне явные шансы. И мы не забивали такой команде, как «Ливерпуль», мы их не наказывали. Обе команды были очень хороши, их игроки сыграли решающую роль. Это была игра высокого уровня, но победить «Ливерпуль» очень сложно», — приводит слова Ираолы Sky Sports.

После 24 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ливерпуль» после 23 игр находится на первом месте, заработав 56 очков.