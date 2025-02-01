«Аль-Иттихад» одержал победу в матче с «Аль-Холудом», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Холуд». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эд-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 4:3.
За гостей забили Виллиам Трост-Эконг и Мизьян Маолида (дважды). В составе «Аль-Иттихада» отличились Абдулрахман Аль-Обуд, Стивен Бергвейн (дважды, один — с пенальти) и Хасан Кадеш.
«Аль-Иттихад» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 46 очков после 18 матчей. «Аль-Холуд» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу Про-Лиги возглавляет «Аль-Хиляль» (46).
Ранее завершились матчи «Аль-Халидж» — «Дамак» (1:1) и «Аль-Фатех» — «Аль-Кадисия» (1:1).
- 1 февраля 2025
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