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«Аль-Иттихад» одержал победу в матче с «Аль-Холудом», отыгравшись с 0:2

«Аль-Иттихад» одержал победу в матче с «Аль-Холудом», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Холуд». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эд-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 4:3.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
4 : 3
Аль-Холуд
Ар-Расс
0:1 Трост-Эконг – 15'     0:2 Маолида – 23'     1:2 Аль-Обуд – 35'     2:2 Бергвейн – 45+9'     3:2 Кадеш – 47'     4:2 Бергвейн – 63'     4:3 Маолида – 90+2'    

За гостей забили Виллиам Трост-Эконг и Мизьян Маолида (дважды). В составе «Аль-Иттихада» отличились Абдулрахман Аль-Обуд, Стивен Бергвейн (дважды, один — с пенальти) и Хасан Кадеш.

«Аль-Иттихад» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 46 очков после 18 матчей. «Аль-Холуд» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу Про-Лиги возглавляет «Аль-Хиляль» (46).

Ранее завершились матчи «Аль-Халидж» — «Дамак» (1:1) и «Аль-Фатех» — «Аль-Кадисия» (1:1).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
01 февраля 2025, суббота. 16:25 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
1 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
0:1 Н'Куду – 25'     1:1 Мург – 43'    
Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
1 : 1
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
0:1 Киньонес – 2'     1:1 Machado – 47'    
Комментарии
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