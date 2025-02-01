Защитник «Челси» Чилуэлл может провести остаток сезона в аренде в «Кристал Пэлас» — Романо

«Кристал Пэлас» близок к заключению соглашения с «Челси» об аренде защитника Бенджамина Чилуэлла до июня. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Теперь решение за игроком», — написал Романо.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 28-летний Бенджамин Чилуэлл не провёл ни одного матча. На его счету одна игра в Кубке английской лиги.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 40 очков за 23 матча. «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 56 очков.