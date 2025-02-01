Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Чилуэлл может провести остаток сезона в аренде в «Кристал Пэлас» — Романо

Защитник «Челси» Чилуэлл может провести остаток сезона в аренде в «Кристал Пэлас» — Романо
Комментарии

«Кристал Пэлас» близок к заключению соглашения с «Челси» об аренде защитника Бенджамина Чилуэлла до июня. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Теперь решение за игроком», — написал Романо.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 28-летний Бенджамин Чилуэлл не провёл ни одного матча. На его счету одна игра в Кубке английской лиги.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 40 очков за 23 матча. «Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 56 очков.

Материалы по теме
Вратарь ЦСКА — в «Спартаке», а «Барса» отдала сразу двух игроков. Трансферы и слухи дня
Вратарь ЦСКА — в «Спартаке», а «Барса» отдала сразу двух игроков. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android