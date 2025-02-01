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Аталанта — Торино, результат матча 1 февраля 2025, счёт 1:1, Серия А 2024-2025

«Аталанта» сыграла вничью с «Торино» в 23-м туре Серии А
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Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Торино». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Матч завершился со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
1:0 Джимсити – 35'     1:1 Марипан – 40'    

На 21-й минуте защитник «Аталанты» Рауль Белланова поразил ворота «Торино», однако этот мяч был отменён. Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился игрок хозяев Берат Джимсити. На 40-й минуте Гильермо Марипан сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий «Аталанты» Матео Ретеги не реализовал пенальти.

После 23 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в итальянской Серии А, набрав 47 очков. «Торино» находится на 11-м месте, заработав 27 очков за аналогичное количество встреч.

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