«Атлетико» Мадрид дома победил «Мальорку» в матче Примеры

Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.

На 26-й минуте отличился полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. На 90+4-й минуте второй мяч хозяев забил нападающий Антуан Гризманн.

«Мальорка» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 22 матча. «Атлетико» находится на второй строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49).