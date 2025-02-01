«Атлетико» Мадрид дома победил «Мальорку» в матче Примеры
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Завершился матч 22-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой. «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Лино – 26' 2:0 Гризманн – 90+3'
На 26-й минуте отличился полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. На 90+4-й минуте второй мяч хозяев забил нападающий Антуан Гризманн.
«Мальорка» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 22 матча. «Атлетико» находится на второй строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49).
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