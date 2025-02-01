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«Жирона» арендовала полузащитника у «Ювентуса»

«Жирона» арендовала полузащитника у «Ювентуса»
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Испанская «Жирона» на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника Артура Мело из итальянского «Ювентуса» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

«Бразильский полузащитник, ставший новым игроком красно-белых, имеет долгую и блестящую карьеру в одних из лучших команд Европы.

Родившийся в Гоянии 28 лет назад, Мело начал свою профессиональную карьеру в «Гремио» из Порту-Алегри в своей родной Бразилии. Его талант привлёк внимание европейских лиг, и летом 2018 года он подписал контракт с «Барселоной». В составе клуба он провёл два сезона, выиграв чемпионат и Суперкубок Испании. В 2020 году он подписал контракт с итальянским «Ювентусом», где и находится в настоящее время. После двух сезонов в туринской команде он был отдан в аренду на один год в «Ливерпуль», а на другой — в «Фиорентину», — написано в заявлении клуба.

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