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Унион — РБ Лейпциг, результат матча 1 февраля 2025, счёт 0:0, Бундеслига 2024-2025

«Унион» и «РБ Лейпциг» не выявили победителя в 20-м туре Бундеслиги
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались берлинский «Унион» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Нидербюль, Германия). Матч завершился со счётом 0:0.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг

В течение всего матча обе команды активно создавали моменты и пытались распечатать ворота соперника, но счёт в игре так и не был открыт.

После 20 сыгранных матчей берлинский «Унион» располагается на 14-й строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 21 очко. «РБ Лейпциг» находится на четвёртом месте, заработав 33 очка за аналогичное количество встреч.

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