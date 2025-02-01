«Унион» и «РБ Лейпциг» не выявили победителя в 20-м туре Бундеслиги

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались берлинский «Унион» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Нидербюль, Германия). Матч завершился со счётом 0:0.

В течение всего матча обе команды активно создавали моменты и пытались распечатать ворота соперника, но счёт в игре так и не был открыт.

После 20 сыгранных матчей берлинский «Унион» располагается на 14-й строчке в немецкой Бундеслиге, набрав 21 очко. «РБ Лейпциг» находится на четвёртом месте, заработав 33 очка за аналогичное количество встреч.