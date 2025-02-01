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Вулверхэмптон — Астон Вилла, результат матча 1 февраля 2025, счёт 2:0, АПЛ 2024-2025

«Астон Вилла» в гостях уступила «Вулверхэмптону» в 24-м туре АПЛ
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Беллегард – 12'     2:0 Кунья – 90+7'    

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился полузащитник «Вулверхэмптона» Жан-Рикнер Беллегард. На 90+7-й минуте Матеус Кунья удвоил преимущество хозяев.

После 24 сыгранных матчей «Вулверхэмптон» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 19 очков. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр находится на восьмом месте, заработав 37 очков.

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