«Астон Вилла» в гостях уступила «Вулверхэмптону» в 24-м туре АПЛ

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). «Вулверхэмптон» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте, отличился полузащитник «Вулверхэмптона» Жан-Рикнер Беллегард. На 90+7-й минуте Матеус Кунья удвоил преимущество хозяев.

После 24 сыгранных матчей «Вулверхэмптон» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 19 очков. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр находится на восьмом месте, заработав 37 очков.