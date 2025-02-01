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Результаты матчей АПЛ 1 февраля

Результаты матчей АПЛ 1 февраля
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В субботу, 1 февраля, прошли шесть матчей 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 1 февраля:

«Ноттингем Форест» — «Брайтон» — 7:0;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм» — 1:2;
«Эвертон» — «Лестер Сити» — 4:0;
«Ипсвич Таун» — «Саутгемптон» — 1:2;
«Борнмут» — «Ливерпуль» — 0:2;
«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» — 2:0.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 56 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 47 очков. Третье место с 47 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (9), «Ипсвич Таун» (16) и «Лестер Сити» (17).

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