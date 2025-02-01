Тренер «ПСЖ» прокомментировал победу в матче с «Брестом» и поздравил Дембеле с хет-триком

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о победе в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (5:2).

«Это был матч между двумя командами Лиги чемпионов. Думаю, что это был сложный матч, в Бресте всегда сложно играть. Они много забрасывают, им не нужно много контролировать мяч. Тяжело, но мы очень довольны, потому что провели хорошую игру.

Поздравляю Усмана Дембеле! Замечательно, когда есть такой игрок, как Усман, в такой форме. Считаю, что все игроки вместе сегодня показали отличную игру. Конечно, нам нужно думать об улучшениях, но мы счастливы», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».