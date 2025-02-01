Результаты матчей Бундеслиги 1 февраля

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В субботу, 1 февраля, прошли шесть матчей 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 1 февраля:

«Санкт-Паули» — «Аугсбург» — 1:1;

«Бавария» — «Хольштайн» — 4:3;

«Бохум» — «Фрайбург» — 0:1;

«Штутгарт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:2;

«Хайденхайм» — «Боруссия» Дортмунд — 1:2;

«Унион» — «РБ Лейпциг» — 0:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 51 очко. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 42 очка. Третье место с 37 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Бохум» (10), «Хольштайн» (12) и «Хайденхайм» (14).