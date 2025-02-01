«Знали, что будет очень сложно». Тренер «Ливерпуля» Слот — о матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0).

«Всё было, как и ожидалось. Перед игрой я сказал, что в нашей домашней игре, когда к перерыву мы вели со счётом 3:0, они атаковали нас во втором тайме. Я понимал, какой отличный характер у этой команды, а также их качества. Они добились больших успехов в чемпионате. Они набирали очки в матчах со многими хорошими командами не по счастливой случайности, а потому, что они сильны.

У них есть качество, и именно поэтому мы знали, что будет очень сложно, и, если хочешь выиграть здесь, возможно, понадобится немного удачи, потому что разница очень мала. Наш пенальти был просто не из офсайда, а их возможность сравнять счёт была в офсайде. Они дважды попали в штангу, у нас тоже были моменты, и мы были близки к победе в этой игре», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».