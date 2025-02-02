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«Придётся проанализировать». Тренер «Баварии» Компани — о концовке матча с «Хольштайном»

«Придётся проанализировать». Тренер «Баварии» Компани — о концовке матча с «Хольштайном»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайном». «Бавария» одержала победу со счётом 4:0. Команда Компани вела по ходу матча с преимуществом в четыре мяча, но пропустила три гола, два из которых — в добавленное время.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 3
Хольштайн
Киль
1:0 Мусиала – 19'     2:0 Кейн – 45+3'     3:0 Кейн – 46'     4:0 Гнабри – 54'     4:1 Порат – 62'     4:2 Скрыбски – 90+1'     4:3 Скрыбски – 90+3'    

«Это был почти идеальный матч в первые 80 минут. Нам придётся проанализировать последние 10 минут с командой. «Киль» никогда не сдавался и всегда верил в себя. Теперь у нас есть неделя на тренировки. Мы в хорошей позиции, чтобы справиться с предстоящими несколькими неделями», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

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