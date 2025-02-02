«Придётся проанализировать». Тренер «Баварии» Компани — о концовке матча с «Хольштайном»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайном». «Бавария» одержала победу со счётом 4:0. Команда Компани вела по ходу матча с преимуществом в четыре мяча, но пропустила три гола, два из которых — в добавленное время.

«Это был почти идеальный матч в первые 80 минут. Нам придётся проанализировать последние 10 минут с командой. «Киль» никогда не сдавался и всегда верил в себя. Теперь у нас есть неделя на тренировки. Мы в хорошей позиции, чтобы справиться с предстоящими несколькими неделями», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».