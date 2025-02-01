Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Осер, результат матча 1 февраля 2025, счёт 4:2, Лига 1 2024-2025

«Монако» одержал победу в матче с «Осером», Головин был заменён в перерыве
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монако» и «Осер». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. «Монако» одержал победу со счётом 4:2.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 2
Осер
Осер
1:0 Керер – 35'     1:1 Дьоманде – 38'     1:2 Жубал – 45+7'     2:2 Биерет – 57'     3:2 Биерет – 63'     4:2 Биерет – 65'    

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился защитник «Монако» Тило Керер. На 38-й минуте Синали Дьоманде сравнял счёт. На 45+7-й минуте Жубал вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. После перерыва Александр Головин не вышел на поле, вместо него появился Брил Эмболо. На 57-й минуте Мика Биерет сравнял счёт. На 63-й минуте Биерет оформил дубль, а на 65-й — хет-трик.

После 20 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 37 очков. «Осер» после 20 игр находится на 11-м месте, заработав 23 очка.

Материалы по теме
Акинфеев — о Головине: скромный человек, несмотря на то что уже столько лет в «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android