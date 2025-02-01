«Монако» одержал победу в матче с «Осером», Головин был заменён в перерыве

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монако» и «Осер». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. «Монако» одержал победу со счётом 4:2.
Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился защитник «Монако» Тило Керер. На 38-й минуте Синали Дьоманде сравнял счёт. На 45+7-й минуте Жубал вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. После перерыва Александр Головин не вышел на поле, вместо него появился Брил Эмболо. На 57-й минуте Мика Биерет сравнял счёт. На 63-й минуте Биерет оформил дубль, а на 65-й — хет-трик.
После 20 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 37 очков. «Осер» после 20 игр находится на 11-м месте, заработав 23 очка.
- 2 февраля 2025
-
00:17
- 1 февраля 2025
-
23:45
-
23:44
-
23:18
-
23:06
-
22:48
-
22:38
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
22:05
-
22:00
-
21:54
-
21:39
-
21:18
-
21:07
-
21:05
-
20:57
-
20:44
-
20:28
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:45
-
19:34