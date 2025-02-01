«Монако» одержал победу в матче с «Осером», Головин был заменён в перерыве

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монако» и «Осер». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. «Монако» одержал победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте, отличился защитник «Монако» Тило Керер. На 38-й минуте Синали Дьоманде сравнял счёт. На 45+7-й минуте Жубал вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. После перерыва Александр Головин не вышел на поле, вместо него появился Брил Эмболо. На 57-й минуте Мика Биерет сравнял счёт. На 63-й минуте Биерет оформил дубль, а на 65-й — хет-трик.

После 20 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 37 очков. «Осер» после 20 игр находится на 11-м месте, заработав 23 очка.