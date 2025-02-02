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«Это было весело». Гарри Кейн — о результативном матче «Баварии» с «Хольштайном»

«Это было весело». Гарри Кейн — о результативном матче «Баварии» с «Хольштайном»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайном» (4:3). Кейн оформил дубль. Он отличился на 45+3-й и 46-й минутах встречи.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 3
Хольштайн
Киль
1:0 Мусиала – 19'     2:0 Кейн – 45+3'     3:0 Кейн – 46'     4:0 Гнабри – 54'     4:1 Порат – 62'     4:2 Скрыбски – 90+1'     4:3 Скрыбски – 90+3'    

«Это было весело, для меня это была хорошая игра. Голы до перерыва и сразу после него были решающими для нас.

Февраль будет очень важным для нас, нас ждёт много игр с сильными соперниками, мы должны быть к этому готовы. Для этого нам понадобится полный состав», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 51 очко за 20 матчей.

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