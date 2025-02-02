«Это было весело». Гарри Кейн — о результативном матче «Баварии» с «Хольштайном»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайном» (4:3). Кейн оформил дубль. Он отличился на 45+3-й и 46-й минутах встречи.

«Это было весело, для меня это была хорошая игра. Голы до перерыва и сразу после него были решающими для нас.

Февраль будет очень важным для нас, нас ждёт много игр с сильными соперниками, мы должны быть к этому готовы. Для этого нам понадобится полный состав», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 51 очко за 20 матчей.