«Это было весело». Гарри Кейн — о результативном матче «Баварии» с «Хольштайном»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о матче 20-го тура чемпионата Германии с «Хольштайном» (4:3). Кейн оформил дубль. Он отличился на 45+3-й и 46-й минутах встречи.
Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 3
Хольштайн
Киль
1:0 Мусиала – 19' 2:0 Кейн – 45+3' 3:0 Кейн – 46' 4:0 Гнабри – 54' 4:1 Порат – 62' 4:2 Скрыбски – 90+1' 4:3 Скрыбски – 90+3'
«Это было весело, для меня это была хорошая игра. Голы до перерыва и сразу после него были решающими для нас.
Февраль будет очень важным для нас, нас ждёт много игр с сильными соперниками, мы должны быть к этому готовы. Для этого нам понадобится полный состав», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 51 очко за 20 матчей.
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