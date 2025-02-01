Павел Яковлев: вариант с «Ростовом» идеален для Зиньковского тем, что там есть Карпин

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением о возможном переходе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Ростов». Ранее появилась информация, что клуб может арендовать игрока.

«На самом деле, вижу этот момент исключительно с положительной стороны для «Спартака» и для самого Антона. Сам с ним знаком очень сильно, знаю его возможности, играл с ним. Ему, конечно же, нужна игровая практика, играть как можно больше. В «Спартаке» всё-таки у него не получается, где-то тренер не доверяет, где-то, может быть, сам не готов. Это всё-таки психология, эта вещь уникальная.

Я бы пожелал перейти в какую-нибудь команду, например как «Ростов». Это достаточно серьёзная команда по меркам РПЛ, не борется за выживание, а со своим футболом, виденьем. Конечно, этот вариант для него идеален тем, что там Валерий Карпин, всё-таки он умеет работать с футболистами. Он может найти ключ к игроку и помочь ему выйти на тот уровень, на котором он может играть. Я не сомневаюсь, что Зиньковский — очень хороший футболист, просто нужна игровая практика», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.