«Лилль» разгромил «Сент-Этьен», оставшийся в меньшинстве в начале второго тайма

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лилль» и «Сент-Этьен». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье. «Лилль» одержал победу со счётом 4:1.
В составе «Сент-Этьена» отличился Зурико Давиташвили (с пенальти). За «Лилль» забили Джонатан Дэвид (с пенальти), Осам Сахрауи (дважды) и Габриэль Гудмундссон. С 48-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления защитника Дилана Батубинсики.
«Сент-Этьен» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 20 матчей. «Лилль» находится на четвёртой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 50 очков.
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