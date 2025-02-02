Результаты матчей Серии А 1 февраля

В субботу, 1 февраля, прошли четыре матча 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 1 февраля:

«Удинезе» — «Венеция» — 3:2;

«Монца» — «Верона» — 0:1;

«Аталанта» — «Торино» — 1:1;

«Болонья» — «Комо» — 2:0.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 53 очка. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 50 очков. Третье место с 47 очками занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).