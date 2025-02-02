Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Серии А 1 февраля

Результаты матчей Серии А 1 февраля
Комментарии

В субботу, 1 февраля, прошли четыре матча 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 1 февраля:

«Удинезе» — «Венеция» — 3:2;
«Монца» — «Верона» — 0:1;
«Аталанта» — «Торино» — 1:1;
«Болонья» — «Комо» — 2:0.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 53 очка. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 50 очков. Третье место с 47 очками занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).

Материалы по теме
«Аталанта» сыграла вничью с «Торино» в 23-м туре Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android