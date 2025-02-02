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Эспаньол — Реал Мадрид, результат матча 1 февраля 2025, счёт 1:0, Ла Лига 2024-2025

Мадридский «Реал» уступил «Эспаньолу» в Ла Лиге, пропустив гол в концовке матча
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Завершился матч 22-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Эспаньол» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Эспаньол» одержал победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

На 21-й минуте нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поразил ворота «Эспаньола», однако этот мяч был отменён. Единственный гол в матче забил защитник хозяев Карлос Ромеро на 85-й минуте.

После 22 сыгранных матчей «Эспаньол» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 23 очка. Мадридский «Реал» после аналогичного количества игр находится на первом месте, заработав 49 очков.

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