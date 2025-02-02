Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 1 февраля

Результаты матчей чемпионата Франции 1 февраля
Комментарии

1 февраля прошли матчи 20-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 20-й тур, результаты матчей 1 февраля.

«Монпелье» — «Ланс» — 0:2
«Брест» — «ПСЖ» — 2:5
«Монако» — «Осер» — 4:2
«Лилль» — «Сент-Этьен» — 4:1

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионаа Франции, записав в свой актив 50 очков. На втором месте располагается «Марсель», набрав 37 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», также набрав 37 очков. В топ-5 входят «Лилль» и «Ницца», которые набрали 35 и 33 очка соответственно.

Материалы по теме
«Монако» одержал победу в матче с «Осером», Головин был заменён в перерыве
Календарь чемпионата Франции
Турнирная таблица чемпионата Франции

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android