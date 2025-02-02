Результаты матчей чемпионата Франции 1 февраля

1 февраля прошли матчи 20-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Чемпионат Франции, 20-й тур, результаты матчей 1 февраля.
«Монпелье» — «Ланс» — 0:2
«Брест» — «ПСЖ» — 2:5
«Монако» — «Осер» — 4:2
«Лилль» — «Сент-Этьен» — 4:1
На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионаа Франции, записав в свой актив 50 очков. На втором месте располагается «Марсель», набрав 37 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», также набрав 37 очков. В топ-5 входят «Лилль» и «Ницца», которые набрали 35 и 33 очка соответственно.
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