Результаты матчей чемпионата Франции 1 февраля

1 февраля прошли матчи 20-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 20-й тур, результаты матчей 1 февраля.

«Монпелье» — «Ланс» — 0:2

«Брест» — «ПСЖ» — 2:5

«Монако» — «Осер» — 4:2

«Лилль» — «Сент-Этьен» — 4:1

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионаа Франции, записав в свой актив 50 очков. На втором месте располагается «Марсель», набрав 37 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», также набрав 37 очков. В топ-5 входят «Лилль» и «Ницца», которые набрали 35 и 33 очка соответственно.

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