В ночь с 1 на 2 февраля, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 22-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей чемпионата Испании 1 февраля:
- «Хетафе» — «Севилья» — 0:0;
- «Вильярреал» — «Реал Вальядолид» — 5:1;
- «Атлетико» — «Мальорка» — 2:0;
- «Эспаньол» — «Реал» Мадрид — 1:0.
Сегодня, 2 февраля, 22-й тур испанской Ла Лиги продолжится четырьмя матчами.
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 48 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 42 очка и игра в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 40 и 37 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Алавес» (16), «Валенсия» (16) и «Вальядолид» (15).
Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:
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