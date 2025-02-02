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Результаты матчей чемпионата Испании 1 февраля: Реал сенсационно проиграл Эспаньолу, Атлетико вплотную приблизился к Мадриду

Результаты матчей чемпионата Испании 1 февраля
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В ночь с 1 на 2 февраля, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 22-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матчей чемпионата Испании 1 февраля:

  • «Хетафе» — «Севилья» — 0:0;
  • «Вильярреал» — «Реал Вальядолид» — 5:1;
  • «Атлетико» — «Мальорка» — 2:0;
  • «Эспаньол» — «Реал» Мадрид — 1:0.

Сегодня, 2 февраля, 22-й тур испанской Ла Лиги продолжится четырьмя матчами.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 48 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 42 очка и игра в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 40 и 37 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Алавес» (16), «Валенсия» (16) и «Вальядолид» (15).

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 0
Севилья
Севилья
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Перес – 42'     2:0 Гейе – 64'     3:0 Комесанья – 70'     4:0 Барри – 86'     5:0 Суарес – 90+1'     5:1 Амалла – 90+4'    
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Лино – 26'     2:0 Гризманн – 90+3'    
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    
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