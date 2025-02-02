В ночь с 1 на 2 февраля, завершились четыре матча испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 в рамках 22-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 1 февраля:

«Хетафе» — «Севилья» — 0:0;

«Вильярреал» — «Реал Вальядолид» — 5:1;

«Атлетико» — «Мальорка» — 2:0;

«Эспаньол» — «Реал» Мадрид — 1:0.

Сегодня, 2 февраля, 22-й тур испанской Ла Лиги продолжится четырьмя матчами.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 48 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 42 очка и игра в запасе. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 40 и 37 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Алавес» (16), «Валенсия» (16) и «Вальядолид» (15).

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: