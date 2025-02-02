ПАОК сообщил о травме Чалова. Форвард может пропустить стыковый матч Лиги Европы

ПАОК сообщил, что российский нападающий Фёдор Чалов получил травму и пропустит около двух недель.
«Федор Чалов почувствовал дискомфорт после игры в Испании, сегодня ему сделали магнитно-резонансную томографию, которая показала, что у него ушиб задней поверхности бедра средней степени тяжести, и его отсутствие оценивается в 10-15 дней», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Таким образом, россиянин может пропустить первый стыковый матч Лиги Европы со «Стяуа», который запланирован на 13 февраля.
Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
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