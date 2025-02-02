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«Реал» прервал 31-матчевую голевую серию в выездных матчах Ла Лиги

«Реал» прервал 31-матчевую голевую серию в выездных матчах Ла Лиги
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Мадридский «Реал» уступил каталонскому «Эспаньолу» в выездном матче чемпионата Испании сезона-2024/2025 со счётом 0:1. Таким образом, команда Карло Анчелотти прервала 31-матчевую голевую серию в гостевых встречах Ла Лиги. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

По информации источника, это вторая самая длинная подобная серия за 10 лет. В период с января 2016 по октябрь 2017 года «сливочные» забивали хотя бы один мяч в 35 выездных матчах подряд.

Отметим, «Реал» потерпел третье поражение в текущем сезоне чемпионата Испании. За весь прошлый розыгрыш у подопечных Анчелотти был лишь один проигрыш.

На данный момент мадридский «Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в своем активе 49 очков после 22 сыгранных матчей. В то же время «Эспаньол», набрав 23 очка, располагается на 17-й позиции.

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