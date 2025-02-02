Карло Анчелотти прокомментировал сенсационное поражение «Реала» в матче с «Эспаньолом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении команды в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1), который занимает 17-е место в турнирной таблице.

«Это было трудно. Мы кое-что сделали хорошо, например, контролировали игру, особенно во втором тайме, а также создавали моменты: гол не засчитан, штанга, мы 20 раз ударили по воротам… Игра была достаточно контролируемой, но «Эспаньол» играл очень хорошо… он поймал нас и забил. Это была игра, в которую они хотели играть», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 49 очков. Команда опережает «Атлетико», который идёт на втором месте, на одно очко.

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