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Карло Анчелотти прокомментировал сенсационное поражение «Реала» в матче с «Эспаньолом»

Карло Анчелотти прокомментировал сенсационное поражение «Реала» в матче с «Эспаньолом»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении команды в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1), который занимает 17-е место в турнирной таблице.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

«Это было трудно. Мы кое-что сделали хорошо, например, контролировали игру, особенно во втором тайме, а также создавали моменты: гол не засчитан, штанга, мы 20 раз ударили по воротам… Игра была достаточно контролируемой, но «Эспаньол» играл очень хорошо… он поймал нас и забил. Это была игра, в которую они хотели играть», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 49 очков. Команда опережает «Атлетико», который идёт на втором месте, на одно очко.

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