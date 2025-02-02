«Херенвен» ван Перси упустил победу в конце матча, у соперника было 12 игроков на поле
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В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов между «Херенвеном» и «Фортуной» (2:2) произошёл забавный эпизод.
В конце матча на 89-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу «Херенвена» у «Фортуны» на поле оказалось 12 футболистов. Арбитр не заметил лишнего игрока и на 90-й минуте «Фортуне» удалось сравнять счёт.
Нидерланды — Эредивизия . 21-й тур
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Херенвен
Херенвен
Окончен
2 : 2
Фортуна
Ситтард-Гелен
1:0 Smans – 8' 1:1 Петерсон – 15' 2:1 Gurbuz – 82' 2:2 Гут – 90'
Отметим, «Херенвен» возглавляет легендарный нидерландский экс-футболист Робин ван Перси.
На данный момент «Херенвен» занимает 10-е место в турнирной таблице Эредивизии, записав в свой актив 25 очков. «Фортуна», в свою очередь, занимает восьмое место, набрав 26 очков.
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