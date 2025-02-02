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Скира раскрыл детали предстоящего перехода Ивана Илича из «Торино» в «Спартак»

Скира раскрыл детали предстоящего перехода Ивана Илича из «Торино» в «Спартак»
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«Торино» согласился продать 23-летнего полузащитника Ивана Илича в «Спартак», сообщает инсайдер Никола Скира на личной странице в своей социальной сети X.

Сообщается, «Торино» продаст футболиста «Спартаку» за € 17 млн + бонусы. Российский клуб предложит футболисту контрактное соглашение до 2029 года. Сам Илич завтра даст окончательный ответ по этому переходу.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее контрактное соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2027 года.

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