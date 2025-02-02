«Атланта» всухую обыграла «Бирмингем» в товарищеском матче. Миранчук вышел во втором тайме

Завершился товарищеский матч, в котором «Атланта Юнайтед» уверенно обыграла другой американский клуб — «Бирмингем» со счётом 2:0.

Первый мяч красно-чёрных в этой встрече забил японский нападающий новичок команды Кайман Тагаси. Также в концовке второго тайма в сетку ворот «Бирмингема» влетел ещё один мяч, засчитанный как автогол.

Российский атакующий полузащитник «пятиполосных» Алексей Миранчук вышел на поле во втором тайме и не отличился результативными действиями.

В следующей товарищеской встрече «Атланта» сыграет с «Орландо Сити» 6 февраля. Напомним, «Орландо» выбил «Атланту» по итогам 1/4 финала плей-офф МЛС сезона-2024.

Российские футболисты за рубежом: