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«Реал» установил клубный рекорд владения мячом в выездных матчах Ла Лиги последних 19 лет

«Реал» установил клубный рекорд владения мячом в выездных матчах Ла Лиги последних 19 лет
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Мадридский «Реал» проиграл «Эспаньолу» из Барселоны в гостевом матче испанской Ла Лиги — 2024/2025 со счётом 0:1. В этой встрече «сливочные» владели мячом 76% времени.

Как сообщает Opta Sport, «Реал» установил статистический клубный рекорд по владению мячом в выездных встречах чемпионата Испании по крайней мере с сезона-2005/2006, когда стали вестись активные исследования продвинутой статистики.

На данный момент подопечные Карло Анчелотти возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, записав в свой актив 49 очков после 22 встреч. Каталонский «Эспаньол» располагается на 17-й позиции. В активе «попугаев» 23 очка.

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