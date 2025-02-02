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«Этого не может быть». Ван Перси – о 12 футболистах на поле у соперника во время матча

«Этого не может быть». Ван Перси – о 12 футболистах на поле у соперника во время матча
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Главный тренер «Херенвена» Робин ван Перси прокомментировал упущенную победу в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов с «Фортуной» (2:2) после того, как у соперника на поле по ошибке оказались 12 футболистов.

Нидерланды — Эредивизия . 21-й тур
01 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Херенвен
Херенвен
Окончен
2 : 2
Фортуна
Ситтард-Гелен
1:0 Smans – 8'     1:1 Петерсон – 15'     2:1 Gurbuz – 82'     2:2 Гут – 90'    

«Они играли против нас в составе двенадцати человек в течение минуты. Это привело к вбрасыванию, которое в конечном итоге привело к угловому. Я нахожу действительно странным, что это происходит на таком уровне. Это ошибка, которую вы не можете осознать, не так ли? Что это происходит на этом уровне: двенадцать против одиннадцати на минуту. Я нахожу это действительно невероятным. Мы не собираемся усложнять жизнь Футбольному союзу Нидерландов, но этого просто не может быть», — приводит слова ван Перси NOS.nl.

«Херенвен» пропустил гол на 90-й минуте в тот момент, когда на поле в составе «Фортуты» находились 12 человек. При этом, арбитр не заметил лишнего игрока на поле и засчитал гол.

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