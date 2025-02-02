«Этого не может быть». Ван Перси – о 12 футболистах на поле у соперника во время матча

Главный тренер «Херенвена» Робин ван Перси прокомментировал упущенную победу в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов с «Фортуной» (2:2) после того, как у соперника на поле по ошибке оказались 12 футболистов.

«Они играли против нас в составе двенадцати человек в течение минуты. Это привело к вбрасыванию, которое в конечном итоге привело к угловому. Я нахожу действительно странным, что это происходит на таком уровне. Это ошибка, которую вы не можете осознать, не так ли? Что это происходит на этом уровне: двенадцать против одиннадцати на минуту. Я нахожу это действительно невероятным. Мы не собираемся усложнять жизнь Футбольному союзу Нидерландов, но этого просто не может быть», — приводит слова ван Перси NOS.nl.

«Херенвен» пропустил гол на 90-й минуте в тот момент, когда на поле в составе «Фортуты» находились 12 человек. При этом, арбитр не заметил лишнего игрока на поле и засчитал гол.

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