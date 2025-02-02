Марко Асенсио переходит из «ПСЖ» в «Астон Виллу» — Романо

29-летний крайний нападающий «ПСЖ» Марко Асенсио переходит из французского клуба в английскую «Астон Виллу». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «ПСЖ» и «Астон Вилла» достигли полного соглашения о полугодовой аренде без опции выкупа. Отмечается, что испанский футболист прилетит в Англию сегодня 2 февраля, чтобы пройти медицинское обследование.

В связи с отсутствием опции выкупа парижане не исключают возвращения футболиста летом.

Асенсио подписал контракт с «ПСЖ» летом 2023 года. В текущем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Его трудовое соглашение с клубом действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 миллионов.

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