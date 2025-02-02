Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов отреагировал на дебют 35-летнего Маврина из Медиалиги за «Пари НН»

Радимов отреагировал на дебют 35-летнего Маврина из Медиалиги за «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о дебюте полузащитника Василия Маврина за «Пари Нижний Новгород», в котором футболист находится на просмотре, в контрольном матче с воронежским «Факелом». Матч прошёл в формате из трёх таймов: два — по 45 минут, один — 30 минут. Итоговый результат — 1:1.

«Давайте честно — в любой профессиональной команде при селекционной работе, если бы произошла история, что на просмотр привезли игрока, который потренировался бы четыре дня, сыграл 15 минут не на своей позиции, а после этого его отправили бы обратно, это был бы провал. Провал, в первую очередь, тех, кто отвечает за селекцию клуба.

Но в случае с Васей Мавриным мы понимаем, что это за история и она абсолютно нормальная, она имеет место быть, она совершенно понятная! Самое главное, чтобы все чётко понимали, зачем это и почему. А Вася — молодец!

Но насчёт «Пари НН», повторю то, что уже говорил, — если весной у вас не будет спортивного результата, вам эту историю припомнят и вряд ли простят», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, 35-летний Маврин вышел на поле на 105-й минуте и сыграл нападающего. Отмечается, что хавбек вернётся в «Амкал» для участия в Суперкубке Медиалиги.

Маврин является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне на счету Василия три мяча и две результативные передачи в Кубке МФЛ и два гола в Кубке России.

Материалы по теме
Фото
35-летний игрок «Амкала» Маврин прибыл на просмотр в «Пари НН»

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android