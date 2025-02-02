Радимов отреагировал на дебют 35-летнего Маврина из Медиалиги за «Пари НН»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о дебюте полузащитника Василия Маврина за «Пари Нижний Новгород», в котором футболист находится на просмотре, в контрольном матче с воронежским «Факелом». Матч прошёл в формате из трёх таймов: два — по 45 минут, один — 30 минут. Итоговый результат — 1:1.

«Давайте честно — в любой профессиональной команде при селекционной работе, если бы произошла история, что на просмотр привезли игрока, который потренировался бы четыре дня, сыграл 15 минут не на своей позиции, а после этого его отправили бы обратно, это был бы провал. Провал, в первую очередь, тех, кто отвечает за селекцию клуба.

Но в случае с Васей Мавриным мы понимаем, что это за история и она абсолютно нормальная, она имеет место быть, она совершенно понятная! Самое главное, чтобы все чётко понимали, зачем это и почему. А Вася — молодец!

Но насчёт «Пари НН», повторю то, что уже говорил, — если весной у вас не будет спортивного результата, вам эту историю припомнят и вряд ли простят», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, 35-летний Маврин вышел на поле на 105-й минуте и сыграл нападающего. Отмечается, что хавбек вернётся в «Амкал» для участия в Суперкубке Медиалиги.

Маврин является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне на счету Василия три мяча и две результативные передачи в Кубке МФЛ и два гола в Кубке России.

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