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Тренер «Монако» — о ситуации с Головиным: он больше не может играть в таком состоянии

Тренер «Монако» — о ситуации с Головиным: он больше не может играть в таком состоянии
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал замену российского полузащитника Александра Головина в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Осером» (4:2). Россиянин был заменён после первого тайма.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 2
Осер
Осер
1:0 Керер – 35'     1:1 Дьоманде – 38'     1:2 Жубал – 45+7'     2:2 Биерет – 57'     3:2 Биерет – 63'     4:2 Биерет – 65'    

«У него болела лодыжка. Как вы могли видеть, он хромал, не было смысла выпускать его на второй тайм. Эта боль мучает его уже несколько месяцев. Нам нужно найти хорошее решение. Он больше не может играть в таком состоянии. Посмотрим, что можно сделать», — приводит слова Хюттера Lequipe.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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