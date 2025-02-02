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Гвардиола рассказал о своём отношении к результативной ошибке Хусанова

Гвардиола рассказал о своём отношении к результативной ошибке Хусанова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что ошибся, выпустив Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура АПЛ с «Челси». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Знаете, сколько центральных защитников ошибается так, как это сделал Абдекодир?! Я не собираюсь винить Хусанова, скорее, мне стоит упрекнуть себя за то, что мы всё еще совершаем ошибки. А защитникам просто нужно улучшать свою игру.

Я не обвинял его публично или лично в том, что произошло в игре с «Челси», и не собираюсь делать это с игроками, которые пришли после всего лишь одной тренировки… Давайте уж честно. Ему нужно помочь. Я бы хотел, чтобы мне помогали, если бы я был Хусановым во время дебюта в новой стране, в Премьер-лиге, в новой команде, где общаются на другом языке.

Сейчас у Хусанова всё хорошо! Он здорово тренировался. Он внимателен и сосредоточен. Всё хорошо...», — приводит слова Гвардиолы City Xtra со ссылкой на видео с пресс-конференции на Hayters TV.

Напомним, 20-летний Хусанов дебютировал в стартовом составе в матче с «Челси», где на второй минуте допустил ошибку, приведшую к забитому голу, а на четвёртой минуте получил жёлтую карточку. На 54-й минуте узбекского игрока заменили.

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