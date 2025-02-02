«Просто необъяснимо». Анчелотти – о фоле Ромеро на Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти остался недоволен жёстким подкатом защитника «Эспаньола» (0:1) Карлоса Ромеро против нападающего Килиана Мбаппе.

«Решение, которое было принято, просто необъяснимо. И со стороны судьи, и со стороны VAR. Потому что все мы видели, что произошло. Самое главное — следить за безопасностью игроков… Это было явное нарушение, очень грубый подкат, с риском для здоровья. К счастью, всё обошлось, но риск травмы был. VAR существует и для таких моментов. Нам кажется необъяснимым, почему не была показана красная карточка», — приводит слова Анчелотти AS.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 49 очков. Команда опережает «Атлетико», который идёт на втором месте, на одно очко.

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