Солари вылетел в Россию для прохождения медосмотра в «Спартаке»

Аргентинский крайний нападающий Пабло Солари в соцсетях опубликовал фотографию с борта самолёта, на котором он и его представители летят в Россию, для прохождения углублённого медицинского осмотра перед переходом в московский «Спартак».

Фото: Из соцсетей Пабло Солари

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети X (ранее Twitter), трансфер игрока полностью согласован за € 12 млн, включая различные бонусы.

Кроме того, ранее стало известно, что 60% указанной суммы пойдёт в бюджет «Ривер Плейт», 30% заработает «Коло-Коло», а оставшиеся 10% от компенсации заработает «Таллерес».

С лета 2022 года Солари защищает цвета «Ривер Плейт». За этот период он провёл 110 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 ассистами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока оценивается в € 7 млн.

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