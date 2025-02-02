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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил травму колена в матче Ла Лиги и был заменён

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил травму колена в матче Ла Лиги и был заменён
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Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер травмировался в матче 22-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом».

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

Из-за повреждения 31-летний немец был заменён на 15-й минуте. Футболист держался за левое колено.

Напомним, «Реал» проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:1. После данного матча мадридский клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 49 очков. Команда опережает «Атлетико», который идёт на втором месте, на одно очко.

В текущем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 32 матча во всех турнирах, став автором двух голов. В следующих матчах мадридцы сыграют с «Леганесом» (5 февраля), «Атлетико Мадрид» (8 февраля) и «Манчестер Сити» (11 февраля).

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