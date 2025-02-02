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«Спартак» претендует на форварда сборной Перу Луиса Рамоса

«Спартак» претендует на форварда сборной Перу Луиса Рамоса
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Как сообщает журналист Пипе Сиерра на своей странице в соцсети Х, московский «Спартак» проявляет интерес к нападающему «Куско» и сборной Перу Луису Рамосу.

Источник также сообщает о заинтересованности в 25-летнем центрфорварде со стороны «Шерифа», а также местных грандов: «Спортинг Кристалл» и «Университарио».

Сиерра отмечает, что вероятным местом продолжения карьеры Рамоса является мексиканский клуб «Америка», представители которого, как сообщается, уже обсуждают детали возможного перехода игрока с руководством перуанского клуба.

В сезоне 2024 года в активе Рамоса 11 голов и 1 ассист в 34 матчах за клуб. Портал Transfermark оценивает его в € 750 тыс. В составе национальной сборной форвард провёл лишь две встречи.

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