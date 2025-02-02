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Ван дер Сар назвал голкипера «Шахтёра», отвечая на вопрос о лучшем вратаре будущих лет

Ван дер Сар назвал голкипера «Шахтёра», отвечая на вопрос о лучшем вратаре будущих лет
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Бывший звёздный вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар рассказал, кто из молодых вратарей может стать лучшим в следующие 10 лет.

«Я думаю, вратарь «Шахтёра» очень хорошо играет. Я видел отличные выступления от него.

Доннарумма ещё также молод, но уже сыграл много-много матчей, и он также мне нравится», – сказал нидерландец в подкасте WhoScored на YouTube.

Отметим, что основным голкипером «Шахтёра» является 26-летний Дмитрий Ризнык. В текущем сезоне он провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает украинского голкипера в € 7 млн. Ранее Ризнык выступал за «Ворсклу».

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