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Капитан «Ман Сити» прокомментировал дебютную игру Хусанова в АПЛ

Капитан «Ман Сити» прокомментировал дебютную игру Хусанова в АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался об игре 20-летнего новичка «горожан» узбекского защитника Абдукодира Хусанова в матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Абдукодир Хусанов вышел на поле против «Челси», когда у нас не было защитников. Ему пришлось нелегко пять минут, но после этого он хорошо выступил! Он должен гордиться тем, что сделал это в 20 лет!» — приводит слова Де Брёйне City Xtra со ссылкой на видео с пресс-конференции на Hayters TV.

Напомним, 20-летний Хусанов дебютировал в стартовом составе в матче с «Челси». На второй минуте он допустил ошибку, которая привела к забитому голу, а на четвёртой минуте получил жёлтую карточку. Узбекского игрока заменили на 54-й минуте.

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