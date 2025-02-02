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Диего Симеоне установил уникальное достижение среди всех тренеров Ла Лиги в истории

Матч 22-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (2:0) стал 500-м для главного тренера Диего Симеоне во главе мадридского «Атлетико».

В этих 500 играх мадридский клуб одержал 305 побед, 112 раз сыграл вничью и потерпел 82 поражения.

54-летний аргентинец стал восьмым тренером, под руководством которого команды провели 500 матчей в чемпионате Испании, однако он первым добился этого с одним клубом, сообщает статистический портал Opta.

«Атлетико» находится на второй строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49). «Мальорка» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 22 матча.

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