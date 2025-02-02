Диего Симеоне установил уникальное достижение среди всех тренеров Ла Лиги в истории
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Матч 22-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (2:0) стал 500-м для главного тренера Диего Симеоне во главе мадридского «Атлетико».
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Лино – 26' 2:0 Гризманн – 90+3'
В этих 500 играх мадридский клуб одержал 305 побед, 112 раз сыграл вничью и потерпел 82 поражения.
54-летний аргентинец стал восьмым тренером, под руководством которого команды провели 500 матчей в чемпионате Испании, однако он первым добился этого с одним клубом, сообщает статистический портал Opta.
«Атлетико» находится на второй строчке, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49). «Мальорка» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 22 матча.
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