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Неймар объяснил уход из «Аль-Хиляля» и возвращение в «Сантос»

Неймар объяснил уход из «Аль-Хиляля» и возвращение в «Сантос»
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Бразильский нападающий Неймар подробно рассказал о решении покинуть саудовский «Аль-Хиляль» и перейти в «Сантос».

«У меня есть некоторые решения, которые выходят за рамки логики футбола. И некоторые из них весьма значимы. Когда я убедился в необходимости вернуться? Признаюсь, что в начале января не представлял, что вернусь в «Сантос», не планировал уходить из «Аль-Хиляля». Моя семья была счастлива, а я полон желания играть.

Но произошли обстоятельства, и мне пришлось принять решение. Я начал грустить на тренировках, в повседневной жизни, и это негативно сказывалось на моём психическом состоянии. Появилась возможность вернуться, и я не задумался дважды. Я сообщил отцу, что хочу вернуться в «Сантос», и всё прошло отлично. Все довольны, я, моя семья, а мои друзья и подавно. Я вернулся с обновлённой энергией», — приводит слова Неймара Globo.

Неймар выступал за первую команду «Сантоса» с 2009 по 2013 год. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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