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«Ювентус» готов заплатить € 70–75 млн за трансфер Осимхена летом — Сарно

«Ювентус» готов заплатить € 70–75 млн за трансфер Осимхена летом — Сарно
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«Ювентус» достиг полного устного соглашения с агентами 26-летнего центрального нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, который в нынешнем сезоне выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Себастьяно Сарно в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в туринском клубе хотят продать форварда Душана Влаховича и инвестировать вырученные средства в покупку нигерийского футболиста. Подчёркивается, что «Ювентус» готов заплатить € 70–75 млн за переход Осимхена, который также желает присоединиться к «Старой синьоре».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Осимхена с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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