Сперцян сравнил тренировочные сборы «Краснодара» с Мусаевым и Ивичем

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об отличии подготовки к сезону с нынешним наставником «быков» Мурадом Мусаевым и с бывшим тренером Владимиром Ивичем.

«У каждого свой подход. Конечно, отличия есть. Всегда интересно, у каждого тренера всё по‑разному. Наверное, больше работаем с мячом сейчас», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 18-го тура. Команда набрала 39 очков.

Напомним, в матче 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 2:3.

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