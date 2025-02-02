Сперцян сравнил тренировочные сборы «Краснодара» с Мусаевым и Ивичем
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об отличии подготовки к сезону с нынешним наставником «быков» Мурадом Мусаевым и с бывшим тренером Владимиром Ивичем.
«У каждого свой подход. Конечно, отличия есть. Всегда интересно, у каждого тренера всё по‑разному. Наверное, больше работаем с мячом сейчас», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 18-го тура. Команда набрала 39 очков.
Напомним, в матче 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 2:3.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20' 1:1 Батчи – 22' 1:2 Кривцов – 54' 2:2 Зобнин – 70' 3:2 Зорин – 90+2'
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