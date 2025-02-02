Фанаты «Селтика» пели оскорбительные песни в адрес семьи монарха на игре с «Астон Виллой»
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В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Астон Виллой» и «Селтиком» (4:2) фанаты шотландского клуба проявили неуважение к королевской семье. Об этом сообщает The Telegraph.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Роджерс – 3' 2:0 Роджерс – 5' 2:1 Айда – 36' 2:2 Айда – 38' 3:2 Уоткинс – 60' 4:2 Роджерс – 90+1'
Болельщики распевали песню «Лиззи в ящике» (о смерти королевы Елизаветы II. – Прим. «Чемпионата») в присутствии принца Уильяма, который поддерживал «Астон Виллу». Также шотландские фанаты призывали хлопать в ладоши всех, кто ненавидит королевскую семью. В ответ на оскорбления болельщики «Астон Виллы» пели гимн Великобритании «Боже, храни Короля».
Сообщается, что «Селтик» может быть оштрафован, а за использование пиротехники болельщикам клуба могут запретить посещение матчей следующего этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
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