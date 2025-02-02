Фанаты «Селтика» пели оскорбительные песни в адрес семьи монарха на игре с «Астон Виллой»

В матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Астон Виллой» и «Селтиком» (4:2) фанаты шотландского клуба проявили неуважение к королевской семье. Об этом сообщает The Telegraph.

Болельщики распевали песню «Лиззи в ящике» (о смерти королевы Елизаветы II. – Прим. «Чемпионата») в присутствии принца Уильяма, который поддерживал «Астон Виллу». Также шотландские фанаты призывали хлопать в ладоши всех, кто ненавидит королевскую семью. В ответ на оскорбления болельщики «Астон Виллы» пели гимн Великобритании «Боже, храни Короля».

Сообщается, что «Селтик» может быть оштрафован, а за использование пиротехники болельщикам клуба могут запретить посещение матчей следующего этапа Лиги чемпионов с «Баварией».