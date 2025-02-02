«Манчестер Юнайтед» может усилить состав нападающим из АПЛ — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 27-летнему крайнему нападающему «Астон Виллы» Леону Бэйли. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают вариант с подписанием ямайского футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Бэйли принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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