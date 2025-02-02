Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» может усилить состав нападающим из АПЛ — Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» может усилить состав нападающим из АПЛ — Sky Sports
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 27-летнему крайнему нападающему «Астон Виллы» Леону Бэйли. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» рассматривают вариант с подписанием ямайского футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Бэйли принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

Материалы по теме
Официально
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе 18-летнего защитника из «Арсенала»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android