«Тоттенхэм» подпишет защитника «Ланса» Кевина Дансо за € 25 млн — Фабрицио Романо

Центральный защитник французского «Ланса» Кевин Дансо близок к переходу в английский «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали условия трансфера — речь о прямой покупке, а не об аренде с обязательством выкупа. Кевин Дансо обойдётся «шпорам» в € 25 млн. Защитник заключит с английским клубом контракт, рассчитанный до 2030 года. Ранее 26-летний игрок был близок к переходу в «Вулверхэмптон», однако «Тоттенхэм» смог перехватить футболиста.

В нынешнем сезоне Дансо сыграл за «Ланс» 14 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

После 23 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025.