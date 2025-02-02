Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» подпишет защитника «Ланса» Кевина Дансо за € 25 млн — Фабрицио Романо

«Тоттенхэм» подпишет защитника «Ланса» Кевина Дансо за € 25 млн — Фабрицио Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник французского «Ланса» Кевин Дансо близок к переходу в английский «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали условия трансфера — речь о прямой покупке, а не об аренде с обязательством выкупа. Кевин Дансо обойдётся «шпорам» в € 25 млн. Защитник заключит с английским клубом контракт, рассчитанный до 2030 года. Ранее 26-летний игрок был близок к переходу в «Вулверхэмптон», однако «Тоттенхэм» смог перехватить футболиста.

В нынешнем сезоне Дансо сыграл за «Ланс» 14 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

После 23 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» сделал запрос по Гарначо, «МЮ» готов продать игрока за € 72 млн — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android