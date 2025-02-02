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Рома — Наполи: во сколько начало матча 23-го тура Серии А 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Рома» — «Наполи»: во сколько начнётся матч 23-го тура Серии А, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Микаэль Фаббри. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рома» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Клаудио Раньери набрала 30 очков за 22 матча. «Наполи» заработал 53 очка после 22 игр и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «волки» победили «Удинезе» со счётом 2:1, а неаполитанский клуб с аналогичным счётом обыграл «Ювентус».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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