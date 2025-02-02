«Рома» — «Наполи»: во сколько начнётся матч 23-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Микаэль Фаббри. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Рома» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Клаудио Раньери набрала 30 очков за 22 матча. «Наполи» заработал 53 очка после 22 игр и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «волки» победили «Удинезе» со счётом 2:1, а неаполитанский клуб с аналогичным счётом обыграл «Ювентус».

Материалы по теме «Наполи» может заменить Кварацхелию игроком из саудовского клуба — Романо

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: