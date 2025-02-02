«Марсель» — «Лион»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Марсель» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После 19 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 37 очков. «Лион» после 19 игр находится на седьмом месте, заработав 30 очков. Чемпионат Франции возглавляет «ПСЖ», заработавший 50 очков после 20 встреч.