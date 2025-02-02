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Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Марсель — Лион: во сколько начало матча, 20-го тура Лиги 1 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Марсель» — «Лион»: во сколько начнётся матч Лиги 1, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Марсель» и «Лион». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 сыгранных матчей «Марсель» располагается на второй строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 37 очков. «Лион» после 19 игр находится на седьмом месте, заработав 30 очков. Чемпионат Франции возглавляет «ПСЖ», заработавший 50 очков после 20 встреч.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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