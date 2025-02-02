«Милан» — «Интер»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 21 сыгранного матча «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.
Комментарии
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