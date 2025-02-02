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«Спартак» предложил € 16 млн за нападающего АЕКа Гарсию — Gazzetta

«Спартак» предложил € 16 млн за нападающего АЕКа Гарсию — Gazzetta
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Московский «Спартак» хочет подписать форварда греческого АЕКа и национальной команды Тринидада и Тобаго Леви Гарсию. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

По информации источника, «Спартак» готов заплатить за Гарсию € 16 млн. Самому игроку был предложен контракт в размере € 2,5 млн за сезон. Сообщается, что интерес к форварду проявляют неназванные клубы из Франции и Англии, но предложение московского клуба финансово самое выгодное. Отмечается, что нападающий не полетел со своей командой на матч с ПАОКом, поскольку близок к уходу из клуба. Ранее Леви интересовался «Краснодар», но греческий клуб не устроило предложение чёрно-зелёных.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за АЕК 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. АЕК после 20 игр чемпионата Греции занимает также третье место.

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